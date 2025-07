Killer di Argenteuil ricercato in tutta Europa arrestato a Milano nel controllo aveva ucciso madre e fratello

Il killer di Argenteuil, ricercato in tutta Europa, è stato finalmente catturato a Milano durante un controllo alla Stazione Centrale. L’arresto ha concluso una lunga caccia a uno dei criminali più pericolosi, responsabile del duplice omicidio di madre e fratello. La notizia porta speranza e spera in un cammino di giustizia, ma lascia anche aperte nuove domande sulla sua fuga e sui motivi dietro quel terribile gesto.

Il killer di Argenteuil è stato arrestato a Milano: fermato alla Stazione Centrale, la polizia ha confermato il duplice omicidio di madre e fratello.

Milano ha finalmente arrestato l'uomo ricercato dalla polizia francese, identificato come il temuto killer di Argenteuil.

