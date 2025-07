Hai una di queste tv? Da oggi Netflix sarà inutilizzabile

Se possiedi una TV compatibile con Netflix SAR224, preparati a un cambiamento importante: a partire da sabato 5 luglio, l’app non sarà più supportata da migliaia di dispositivi. Questa novità potrebbe influire sulla tua esperienza di streaming, quindi è il momento di valutare alternative o aggiornamenti per continuare a goderti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni. Informati e agisci in tempo!

A partire da sabato 5 luglio, come annunciato con anticipo dalla piattaforma, l'applicazione non sarà più supportata da migliaia di apparecchi televisivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hai una di queste tv? Da oggi Netflix sarà inutilizzabile

