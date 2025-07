Nuotando nella follia | trama cast e curiosità del thriller in onda stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2, immergetevi in un thriller avvincente che svela le ombre nascoste dietro una facciata apparentemente perfetta. Sabrina, un’istruttrice di nuoto, si trasforma in una donna pericolosa e imprevedibile nel film "Nuotando nella follia", in prima visione assoluta. Un’opportunità imperdibile per gli amanti del genere, pronti a scoprire i segreti che si celano sotto la superficie… e il mistero che li circonda.

Va in onda questa sera, sabato 5 luglio, alle 21:20 su Rai 2, e in live streaming su RaiPlay, il film Nuotando nella follia, in prima visione assoluta per il ciclo 'Nel segno del giallo', la storica rassegna dedicata ai migliori thriller televisivi. Un nuovo appuntamento ricco di suspense, manipolazioni e tensione emotiva che promette di tenere incollati gli spettatori fino all'ultima scena. La trama Sabrina è un'ex nuotatrice promessa olimpica, la cui carriera si interrompe bruscamente dopo un grave episodio: innamoratasi del suo coach, tenta di ucciderlo quando viene rifiutata.

