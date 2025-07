Bonny a Inter TV | Per me è il sogno da bambino che si avvera Chivu ha fiducia in me e mi ha aiutato Cercherò di imparare da Thuram e Lautaro ecco che attaccante sono

Bonny a Inter TV: il sogno di bambino si trasforma in realtà! Con passione e determinazione, il giovane attaccante classe 2003 si presenta ai tifosi nerazzurri, raccontando le emozioni di questo primo giorno. Un momento speciale, pieno di speranze e ambizioni, che segna l’inizio di una nuova avventura con l’Inter. E ora, pronto a imparare dai grandi come Thuram e Lautaro, il suo cammino promette grandi cose...

Il nuovo attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: la sua intervista ai canali ufficiali del club. Dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di oggi come terzo acquisto del calciomercato Inter estivo, Ange-Yoan Bonny, centravanti classe 2003 prelevato dai nerazzurri dal Parma, si è presentato così nell’intervista rilasciata a Inter TV. QUALI SONO LE EMOZIONI DI QUESTO MIO PRIMO GIORNO IN NERAZZURRO? – « Provo tantissima emozione, sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice, non vedo l’ora di iniziare ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny a Inter TV: «Per me è il sogno da bambino che si avvera, Chivu ha fiducia in me e mi ha aiutato. Cercherò di imparare da Thuram e Lautaro, ecco che attaccante sono»

In questa notizia si parla di: bonny - inter - sogno - bambino

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Pio Esposito: “Per l’Inter do tutto, perché lei è il mio sogno da bambino”. Vai su Facebook

Bonny: Felice di ritrovare Chivu. Ho molta fame, Inter grande opportunità. Voglio imparare da...; Inter, intrigo Calhanoglu: ancora zero offerte dal Galatasaray, ma spunta l'Al Hilal. Bonny ha firmato un cont; Il sogno di Pio Esposito: Inter, il giorno più emozionante della mia vita. Avevo immaginato il gol.

Bonny: "Felice di ritrovare Chivu. Ho molta fame, Inter grande opportunità. Voglio imparare da Lautaro e Thuram" - Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice, non vedo l'ora di iniziare". Da msn.com

UFFICIALE – Bonny è un calciatore dell’Inter: il comunicato del club nerazzurro - Yoan Bonny: un sogno che oggi si colora a tinte nerazzurre: la nota ... Scrive fcinter1908.it