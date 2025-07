Cina | annunciate sperimentazioni di apertura istituzionale di livello maggiore nelle FTZ

La Cina rafforza il suo impegno verso un'economia più aperta e conforme agli standard internazionali, annunciando nuove sperimentazioni di apertura istituzionale nelle Zone di Libero Scambio (FTZ). Tang Wenhong, assistente del ministro del Commercio, ha sottolineato il sostegno alle FTZ nell'implementazione di regole più avanzate, tra cui l'esportazione di dati e altre innovazioni strategiche. Un passo deciso verso un mercato globale più integrato e dinamico, che promette di rivoluzionare il panorama commerciale internazionale.

La Cina sosterra’ le Zone di Libero Scambio (FTZ) nell’allinearsi ulteriormente con regole economiche e commerciali internazionali di standard elevato e nel portare avanti sperimentazioni di apertura istituzionale di livello maggiore, ha dichiarato ieri Tang Wenhong, assistente del ministro del Commercio. Il Paese sosterra’ le FTZ nella formulazione di liste negative per l’esportazione di dati in piu’ ambiti e nell’introduzione di ulteriori misure di supporto per promuovere un flusso transfrontaliero di dati efficiente, conveniente e sicuro, ha affermato Tang durante una conferenza stampa. Nel frattempo, verranno inoltre realizzate all’interno delle zone innovazioni istituzionali in settori d’avanguardia come l’intelligenza artificiale e la tecnologia finanziaria, al fine di creare un modello di sviluppo di alta qualita’, secondo quanto riferito dal ministero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it