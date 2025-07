Perdita di acido cloridrico da una cisterna | intervento Pragmatica Ambientale previene il danno

Lo scorso 3 luglio, a San Pietro al Tanagro, Pragmatica Ambientale ha prontamente risposto a un'emergenza critica: una significativa perdita di acido cloridrico da un’autocisterna. La tempestiva azione del team ha evitato danni ambientali maggiori, dimostrando come l’intervento pragmatico possa prevenire conseguenze devastanti. Un esempio concreto di come la prontezza e la competenza possano fare la differenza nel proteggere il nostro territorio. La sicurezza ambientale è una priorità che non può essere trascurata.

Pragmatica Ambientale è intervenuta nella serata di giovedì 3 luglio con una sua squadra a San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, a seguito di una consistente perdita di acido cloridrico da un'autocisterna. L'incidente si è verificato intorno alle 22 nei pressi dell'area industriale: a causa della corrosione della cisterna si è verificata la dispersione sul suolo di una quantità stimata tra i 5.000 e i 7.000 litri di acido cloridrico, una sostanza altamente tossica e corrosiva. Pragmatica Ambientale è arrivata sul posto in meno di un'ora e mezza dalla chiamata, attivando immediatamente tutte le procedure necessarie per contenere ed evitare la contaminazione di matrice ambientale.

