17enne accoltellato da una coetanea è dramma in Italia

Un pomeriggio apparentemente tranquillo si trasforma in un incubo per un adolescente di 17 anni, vittima di un’aggressione improvvisa e violenta. La scena, avvolta dalla normalità, si spezza all’improvviso tra risate e chiacchiere, lasciando spazio a un dramma che scuote l’intera comunità. In un attimo, un episodio di violenza sconvolge il tessuto sociale, ricordandoci quanto possa essere fragile la nostra quotidianità e l’importanza di intervenire tempestivamente.

Era un pomeriggio come tanti. Le panchine occupate da ragazzini che chiacchieravano svogliati, qualche risata, lo sferragliare lontano di un motorino, e quel sole d'inizio estate che allunga le ombre senza fretta. Nessuno avrebbe mai immaginato che, nel giro di pochi minuti, la quiete si sarebbe trasformata in terrore. Due adolescenti, un ragazzo e una ragazza, discutono animatamente. Le parole si fanno più dure, i gesti più nervosi. Poi un urlo squarcia l'aria, uno di quelli che non si dimenticano. C'è del sangue. E c'è un corpo che crolla a terra, tra gli occhi attoniti dei passanti. La gente accorre, qualcuno chiama i soccorsi, altri si fanno indietro, spaventati.

