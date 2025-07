Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti all'aggiornamento di Astral Infomobilità sulla viabilità del Lazio del 5 luglio 2025 alle ore 13:25. Le ultime notizie segnalano code e rallentamenti sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze, a causa di un incidente al km 503. Prestare attenzione anche sulla tratta Roma-Napoli e sulla diramazione Roma Sud. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e consigli utili per viaggiare in sicurezza.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura sulla A1 Firenze Roma incidente avvenuto al km 503 Ci sono code tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze è sempre sulla A1 nel tratto Roma Napoli prestare attenzione in direzione Napoli all'incidente tra Valmontone Colleferro incidente anche sulla diramazione Roma Sud troviamo sullo svincolo d'uscita per San Cesareo da entrambe le carreggiate e adesso un aggiornamento su via Pontina risolto uno dei due incidenti avvenuti in precedenza le code al momento sono tre raccordo e Castel Romano in direzione di Latina inevitabili le ripercussioni su via di Pratica è su via Laurentina in direzione di Pomezia abbiamo a Roma sulla Roma Fiumicino Ci sono code per traffico intenso tra Parco dei Medici e via Isacco Newton in direzione dell'EUR infine parlando di 20 ci dobbiamo stare nella Frusinate per il rally di Roma Capitale è appena finita la terza tappa nel comune di santopadre Per quanto riguarda la mattinata il rally riprenderà alle ore 14:45 con il secondo passaggio nei comuni di Vico nel Lazio Collepardo ricordiamo che al passaggio delle vetture di gara si attiverà nuovamente il divieto di circolazione sulle strade tutti i dettagli su tappe vie coinvolte sono su infomobilità punto Astral Spa punto.

