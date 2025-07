Blue Forum 2025 | al via dal 9 luglio il quarto summit nazionale sull’economia del mare

Dal 9 luglio, il Blue Forum 2025 apre le porte al quarto summit nazionale sull’economia del mare, un evento cruciale in un mondo di trasformazioni epocali. Mentre la transizione green e digitale ridefiniscono gli scenari globali, l’Italia si afferma come protagonista della Blue Economy. Un’occasione imperdibile per discutere di innovazione, sostenibilità e sicurezza marittima, e contribuire alla crescita di un settore strategico per il nostro futuro.

In un contesto globale attraversato da grandi trasformazioni – dalla transizione green e digitale alla crescente competizione per le risorse, dalla sicurezza energetica alla ridefinizione degli equilibri geopolitici e marittimi – l’Italia si prepara a ospitare la quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, il più importante appuntamento italiano dedicato alla governance marittima e allo sviluppo della Blue Economy. L’evento – promosso da Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio di Latina e organizzato in collaborazione con Unioncamere – si aprirà ufficialmente il pomeriggio del 9 luglio 2025 presso il Ministero del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, con la presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, a cura di OsserMare, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Blue Forum 2025: al via dal 9 luglio il quarto summit nazionale sull’economia del mare

In questa notizia si parla di: blue - forum - luglio - quarto

Lazio protagonista al ‘Blue Forum Awards 2025 su Amerigo Vespucci - Il Lazio si è distinto al Blue Forum Awards 2025, svolto sulla nave scuola Amerigo Vespucci. Durante la cerimonia, il rappresentante della regione ha sottolineato l'importanza del mare per la crescita economica e il potenziale di sviluppo sostenibile.

Blue Forum 2025: al via dal 9 luglio il quarto summit nazionale sull’economia del mare - X Vai su X

Il 18 luglio sarà il primo giorno di raduno per la nazionale under 16 femminile, impegnata dal 15 al 23 agosto a Pitesti, in Romania, per l’Europeo di categoria. A Castel San Pietro, Bologna, sono 16 le giocatrici convocate da coach Giovanni Lucchesi. Tre copp Vai su Facebook

Blue Forum 2025: al via dal 9 luglio il quarto summit nazionale sull’economia del mare; BLUE FORUM - PRESENTAZIONE DEL XIII RAPPORTO NAZIONALE SULL’ECONOMIA DEL MARE; Salerno Container Terminal: traffico in crescita e più occupazione.

Al via il 9 luglio il IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum - Dal Ministero del Made in Italy a Unioncamere: l’Italia riscopre la sua vocazione marittima per costruire valore nell’anno del Giubileo ... Secondo msn.com

Blue Forum 2025: IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare - L’ Italia si prepara a ospitare la quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, l’appuntamento più importante del paese dedicato alla governance marittima e allo sviluppo ... Segnala nautica.it