Ter Stegen furioso col Barcellona! Presto la prima mossa dell’Inter

Il rapporto tra Marc André Ter Stegen e il Barcellona si sta deteriorando, con l’estremo difensore tedesco ormai furioso e pronto a prendere in considerazione nuove opportunità. La situazione potrebbe svelare un nuovo capitolo nel mercato delle trattative: secondo Sport in Spagna, l’Inter sarebbe pronta a fare la sua prima mossa per assicurarsi le sue qualità. Una svolta che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione.

Il trattamento che il Barcellona sta riservando a Marc André Ter Stegen non accontenta affatto l’estremo difensore tedesco. L’Inter potrebbe fare presto la prima mossa secondo Sport in Spagna. CAMBIO – Marc André Ter Stegen è in rottura totale con il Barcellona. Nell’ultima stagione ha avuto un lungo infortunio che lo ha portato poi a diventare il secondo nelle gerarchie di Hansi Flick. L’allenatore gli ha preferito e gli preferisce ancora Wojcech Szczesny, proprio il portiere ex Juventus e Roma in Italia. Non è solo questo a irrigidire l’umore dell’estremo difensore tedesco, perché il Barcellona gli ha comunicato che sarà addirittura il terzo nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ter Stegen furioso col Barcellona! Presto la prima mossa dell’Inter

