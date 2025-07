Caldo da bollino rosso nelle Marche | ecco le città più bollenti

Le Marche sono sotto l’assedio di un’ondata di caldo da bollino rosso, con Ancona e altre città in prima linea. Le temperature record dei prossimi giorni promettono sfide importanti per la salute e il benessere di tutti. È fondamentale conoscere i rischi e adottare le giuste precauzioni: ecco cosa sta succedendo e come proteggersi durante questa intensa ondata di calore.

Ancona, 5 luglio 2025 – Le Marche sono investite da un’intensa ondata di calore. Il Centro Funzionale Multirischi della Regione ha diramato un’allerta di livello 3, il massimo previsto, per i giorni 5, 6 e 7 luglio. Le condizioni meteorologiche a rischio sono destinate a rimanere in regione per almeno tre giorni, con temperature elevate e disagio per tutta la popolazione, soprattutto nei centri urbani. Caldo nelle Marche: il bollettino rosso. Le temperature provincia per provincia. Le previsioni per domenica 6 luglio. Il meteo della settimana 7-13 luglio. Che tempo farà martedì 8 luglio. Le previsioni meteo regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo da bollino rosso nelle Marche: ecco le città più bollenti

