Schlein | I pedaggi sono una nuova tassa a chi va in vacanza

In un momento di vacanze estive, ecco che la discussione si infiamma: i pedaggi autostradali diventano una nuova tassa per chi decide di partire. La polemica si accende tra politica e cittadini, con Schlein che denuncia un cambiamento di posizione di Meloni e Salvini che cerca di trovare una soluzione. Ma quale sarĂ il destino di questa misura? Resta da capire come si evolverĂ questa intricata vicenda.

ROMA – “Oggi il governo aumenta i pedaggi imponendo una nuova tassa a chi va in vacanza ad agosto. Noi ci stiamo opponendo in parlamento. Giorgia Meloni ha cambiato idea pure su questo. La coerenza, questa sconosciuta”. E’ quanto scrive sui suoi canali social la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein (foto). Intanto, a proposito della questione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha fatto sapere di essere per il ritiro dell’emendamento. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein: “I pedaggi sono una nuova tassa a chi va in vacanza”

