Gli Oasis sparano uno via l’altro gli inni che ‘ti levano sassi dalla schiena’ Con Live Forever e l’immagine di Diogo Jota una lacrima con Wonderwall i cantanti sono 74mila stavolta li offre Cardiff

Tra un concerto epico e le emozioni di Cardiff, gli Oasis tornano a farci sognare, scacciando i pesi con inni immortali come "Live Forever" e "Wonderwall". Quel palco, quei fan, quella storia—tutto un'occasione per rivivere un’epoca in cui il rock sembrava ancora capace di cambiare il mondo. Perché, alla fine, non è mai troppo tardi per lasciarsi conquistare da quella magia senza tempo.

Quando Liam e Noel salgono sul palco abbracciati, tu sei lì a guardarli con uno zaino di 30 chili sulle spalle. Uno per ogni anno passato da quel ’95 della “Battle of the bands” tra Oasis e Blur. Epoca di merda pure quella, d’accordo: però pareva che il rock fosse ancora la potenza (ri)generatrice in grado di spostare il mondo qualche centimetro più in là, fuori dal suo asse perverso. Il rock che ficcava le dita dei potenti dentro una presa elettrica, tu sentivi l’appartenenza, il fanculo voialtri vecchi laidi, noi giovani renderemo questo pianeta un posto abitabile, magari rovesciandoci una pinta di birra in testa, spingendoci sotto la transenna come dei misirizzi, trasformandoci in torpedini che faranno drizzare i capelli in testa a voi che insistete a farvi la guerra anche dopo la caduta del Muro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Oasis sparano uno via l’altro gli inni che ‘ti levano sassi dalla schiena’. Con Live Forever e l’immagine di Diogo Jota una lacrima, con Wonderwall i cantanti sono 74mila (stavolta li offre Cardiff)

