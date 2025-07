Turisti a caccia di souvenir | venduta online la sabbia rosa dell’isola di Budelli

I turisti affollano l’isola di Budelli, attratti dalla celebre sabbia rosa, ora venduta online, suscitando un vespaio di polemiche. Il parco de La Maddalena, con il suo fragile ecosistema, è sotto pressione, e gli ecologisti chiedono sanzioni severe contro chi sfrutta e danneggia questa meraviglia naturale. La tutela di un patrimonio unico come quello di Budelli non può più essere ignorata: è ora di agire concretamente per preservarlo.

Il litorale a tutela integrale, nel parco de La Maddalena, di nuovo al centro delle polemiche. Gli ecologisti: “Sanzionare pesantemente i colpevoli”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Turisti a caccia di souvenir: venduta online la sabbia rosa dell’isola di Budelli

