Tajani risponde alle critiche di Meloni sullo Ius Scholae, ribadendo l’allineamento con il programma del centrodestra e ricordando il sostegno di FdI in passato. Il dibattito si infiamma, riflettendo le tensioni e le diverse interpretazioni delle priorità di governo. La questione rimane centrale per il futuro politico del paese, mentre le parti cercano di trovare un equilibrio tra programmi e alleanze. Continua a leggere.

Il vicepremier e leader di FI replica alla premier, che ieri aveva chiuso allo Ius Scholae invitando l'alleato a concentrarsi sul programma di governo: "La proposta è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra. In passato, nella scorsa legislatura, anche FdI era favorevole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tajani replica a Meloni: “Ius Italiae in linea con il programma, anche FdI era d’accordo”; Meloni: “Europa di Ventotene non è la mia”. Caos in aula, Pd: oltraggio. Passa la risoluzione; Meloni replica lo show e alza i toni per evitare che si parli di Elmasry.

Tajani replica a Meloni: “Ius Italiae in linea con il programma, anche FdI era d’accordo” - Il vicepremier e leader di FI replica alla premier, che ieri aveva chiuso allo Ius Scholae invitando l'alleato a concentrarsi sul programma di governo ... Lo riporta fanpage.it

Ius Scholae, Tajani insiste dopo lo stop di Meloni: “In sintonia con il programma, Fdi era d’accordo” - Dopo l’irritazione espressa degli alleati di governo della Lega e la pietra tombale posta sul provvedimento dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Forza Italia sembra non demordere. Da ilfattoquotidiano.it