Migranti buonisti addio La premier danese sta con Meloni | Chi commette crimini va espulso

In un contesto europeo segnato da sfide senza precedenti, la recente presa di posizione della premier danese, alleata con Meloni e ferme nel voler espellere chi commette crimini, segna una svolta decisa. La gestione dei migranti diventa una questione pragmatica più che ideologica, richiedendo azioni concrete per garantire sicurezza e sostenibilità . È il momento di un approccio responsabile e deciso per proteggere i nostri valori e assicurare un futuro stabile.

Migranti, gestione (e risoluzione programmatica) Ue: una questione pragmatica prima ancora che ideologia. E infatti, mentre Costa saluta la presidenza danese – con la Danimarca che assume la presidenza del Consiglio in un momento di sfide pressanti e opportunità per la nostra Unione – ribadisce come le nostre priorità siano chiare: «Investire nella difesa per proteggere i nostri cittadini, sostenere i nostri valori e difendere il nostro futuro. Rendere l’Europa più competitiva. Promuovere l’innovazione e garantire prosperità per i nostri cittadini, senza lasciare indietro nessuno». Lo scrive in un post su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, evidenziando di «non veder l’ora» di lavorare con la premier danese Mette Frederiksen. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, buonisti addio. La premier danese sta con Meloni: “Chi commette crimini va espulso”

