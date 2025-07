Inter tesoretto da 100 milioni per il mercato

L’Inter si prepara a rivoluzionare il mercato estivo con un tesoretto da oltre 100 milioni di euro, frutto di cessioni strategiche. Con Calhanoglu in pole position per lasciare i nerazzurri, i dirigenti stanno pianificando investimenti importanti per rafforzare la squadra e puntare a nuovi traguardi. Un’estate di cambiamenti e opportunità che potrebbe cambiare le sorti dell’Inter. Resta da vedere come questa cifra plasmerà il futuro del club.

Inter, rivoluzione in vista: un tesoretto da 100 milioni L’Inter si prepara a un mercato estivo esplosivo, puntando a un tesoretto di oltre 100 milioni di euro attraverso cessioni strategiche, come riportato da Tuttosport. Hakan Calhanoglu, al centro dello scontro con Lautaro Martinez, è il primo nome in uscita: il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, tesoretto da 100 milioni per il mercato

In questa notizia si parla di: inter - tesoretto - milioni - mercato

Calciomercato Inter, tesoretto da 60 milioni per i nerazzurri ma con le cessioni cambia tutto: tre giocatori in uscita - L'Inter si prepara a un'estate di fuoco sul calciomercato, con un tesoretto di 60 milioni di euro da investire.

Un tesoretto di oltre 100 milioni dalle cessioni più probabili e da investire sul mercato. Ho tenuto conto delle cifre più basse, ma si potrebbe anche vendere meglio. Calha + Sommer = 30 Frattesi = 35 Asllani = 15 Stankovic = 10 (recompra) Seba Esposito = 6/7 Vai su Facebook

100 milioni di investimenti, l’Inter cambia passo sul mercato: occhio al prossimo obiettivo; Inter, 200 mln dalla Champions. Mercato diverso: colpo in arrivo. Attacco? Ecco la scelta; Inter, possibile tesoretto da Vagiannidis: nel mirino dello Sporting dopo l'incrocio con Como e Juventus.

Inter, da Bisseck il tesoretto per Leoni: 35 mln dall’Aston Villa. Poi assalto al Parma - La concorrenza è importante, ma l'Inter spinge forte e ha un piano per arrivare al giovane difensore del Parma ... Da fcinter1908.it

Inter, caccia al tesoretto! C’è un obiettivo primario – TS - Come riportato da Tuttosport, la costruzione del tesoretto in casa Inter potrebbe partire da una serie di cessioni mirate, con l’obiettivo di superare - Riporta inter-news.it