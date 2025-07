L’Adriatico, mare della mutazione, visto da 38 autori.

L'Adriatico, cuore pulsante di un mare di mutazioni, si rivela attraverso le voci di 38 autori che ne esplorano le trasformazioni. In un’epoca di fluidità e contrasti, dove l’aggressività si fa strada tra scontri e tensioni, sembra che l’unica via di salvezza sia l’acqua stessa. Un elemento che unisce, purifica e ci invita a riflettere su come il nostro rapporto con la natura e gli altri possa ancora trovare equilibrio in queste estreme stagioni.

In un tempo di fluidità necessarie, ma più esibite, citate che comprese e accettate, in un'epoca che sembra riscoprire l'aggressività degli scontri feroci e una voglia fisica di violenza e sopraffazione a ogni costo pur di darsi sempre ragione e non darla mai all'altro sembra che l'unica via possibile sia quella dell'acqua. Quanto meno in questa estate bollente in città come in montagna, in spiaggia come negli uffici delle diplomazie internazionali, sempre che ancora esistano. Lontano da ogni facile esotismo, la rassicurazione parte da dietro casa da una linea verticale che porta da Venezia a Trani senza discontinuità alcuna.