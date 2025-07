Maltempo al Nord voli dirottati per forti temporali Violento nubifragio a Como

Le condizioni meteorologiche avverse stanno creando disagi significativi nel Nord Italia, con temporali violenti e nubifragi che stanno influenzando le operazioni aeroportuali. Nove voli diretti a Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali come Bologna e Malpensa, evidenziando la portata dell’emergenza meteo. La situazione resta in evoluzione, e monitorare gli aggiornamenti è fondamentale per chi ha in programma un viaggio in queste zone.

(Adnkronos) – Il maltempo sta colpendo il Nord. Alcuni voli diretti all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) sono stati dirottati su altri scali a causa del forte temporale che si è abbattuto nella provincia bergamasca questa mattina. In particolare, a quanto si apprende, nove voli sono stati dirottati a Bologna, tre a Malpensa e uno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

