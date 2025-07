Ostia presidente X municipio Falconi | Chiusura stabilimenti? Fiducia in magistratura ma qualcosa non mi convince

Il presidente del X municipio di Ostia, Falconi, esprime la sua fiducia nella magistratura riguardo ai recenti sequestri e chiusure dei chioschi, ma solleva dubbi su alcuni interventi. La preoccupazione per le chiusure di stabilimenti storici, spesso legate a fatti vecchi, alimenta un dibattito acceso sul rispetto delle procedure e sulla tutela del patrimonio locale. È importante trovare un equilibrio tra legalità e rispetto della storia commerciale del territorio.

(Adnkronos) – I tempi dei sequestri e dell’affidamento dei chioschi “alcuni sono fisiologici, altri non li capisco proprio. Se chiudi uno stabilimento a giugno, luglio e ad agosto, per delle inappropriatezze che sono di decenni, la cosa mi dà molto fastidio. Spero che non si chiudano altri stabilimenti per fatti vecchi. Ho fiducia nella magistratura, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ostia, presidente X municipio Falconi: “Chiusura stabilimenti? Fiducia in magistratura ma qualcosa non mi convince”

In questa notizia si parla di: ostia - presidente - municipio - falconi

Ho chiesto al Presidente del X Municipio, Mario Falconi, di incontrare le lavoratrici e i lavoratori della Casa Clandestina, una realtà preziosa che da oltre un mese è costretta alla chiusura. Il sequestro preventivo che l’ha colpita – ad oggi senza una data di fine Vai su Facebook

Ostia, presidente X municipio Falconi: Chiusura stabilimenti? Fiducia in magistratura ma qualcosa non mi convince; Dopo l'esplosione a Ostia il municipio chiede un tavolo in Prefettura: «Atto grave, legato a contesti criminali più ampi»; «Sexgate» a Ostia, Mario Falconi e le accuse di ingerenza alla compagna: «Tutte bugie, è una congiura politica di dilettanti».

Ostia, il discorso del presidente del Municipio X Falconi infarcito di c***o e c**lo. GUARDA IL VIDEO - Leggo.it - Mario Falconi, il discorso choc in aula del presidente del Municipio X a Ostia Berlusconi, 2 anni dalla morte. Si legge su leggo.it

Ostia, municipio chiuso per Covid. Il presidente Falconi positivo: «Omicron? Una benedizione tranne che per i No vax» - Il Messaggero - Settantasei anni, prima tessera col Pci di Berlinguer, è positivo, insieme a due assessori e al capo della ... ilmessaggero.it scrive