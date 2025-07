Sanità da ritardi a miglioramenti | online i primi dati su liste attesa

La piattaforma nazionale sulle liste d’attesa del Ministero della Salute rivela un quadro chiaro e dettagliato delle tempistiche in Italia per diverse prestazioni mediche. Mentre le urgenze vedono tempi rapidi, le procedure programmate spesso richiedono fino a un anno di attesa, evidenziando bisogni di intervento urgente. Il governo si sta impegnando in una vera e propria crociata per ridurre queste disparità, promuovendo un sistema più efficiente e accessibile per tutti.

La piattaforma nazionale sulle liste d'attesa del ministero della Salute restituisce uno spaccato su quanto bisogna aspettare in Italia per diverse prestazioni mediche. Bene le visite e gli esami d'urgenza, ma per quelli da programmare c'è una fortissima variabilità con prenotazioni fino a un anno dopo la richiesta. Il governo ha lanciato una crociata contro .

