Borseggiatrici in azione alla fermata della tramvia interviene la municipale

A Firenze, la solidarietà si intreccia con l’attenzione alla sicurezza: due borseggiatrici sono state scoperte e denunciate dalla municipale mentre tentavano di derubare un prelato straniero alla fermata della tramvia. Un intervento tempestivo che dimostra come l’efficacia delle forze dell’ordine possa fare la differenza, proteggendo i cittadini e i visitatori. La loro prontezza ha evitato un episodio spiacevole, sottolineando l’importanza della vigilanza quotidiana.

Firenze, 5 luglio 2025 - Tentano di borseggiare un prelato straniero ma vengono scoperte e denunciate dalla polizia municipale. Il tentativo di furto con destrezza sventato dall’intervento della polizia locale è avvenuto ieri ad una fermata della tramvia dove gli agenti erano in servizio. Durante il pattugliamento in borghese gli agenti hanno infatti notato l’atteggiamento sospetto di due donne che aspettavano il tram vicino al prelato. Al momento dell’arrivo del convoglio una delle due donne, facendosi scudo con una grossa borsa, ha lasciato scivolare il braccio fin dentro l’abito del reverendo asportando con una mossa fulminea dei beni dalla tasca posteriore dell’uomo passandoli altrettanto velocemente alla sua complice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borseggiatrici in azione alla fermata della tramvia, interviene la municipale

In questa notizia si parla di: fermata - tramvia - municipale - borseggiatrici

Firenze: tenta di rubare portafogli alla fermata della tramvia. Fermato da poliziotto fuori servizio - A Firenze, un 52enne italiano è stato arrestato mentre tentava di sottrarre un portafoglio alla fermata della tramvia di via Alamanni.

Borseggiatrici in azione alla fermata della tramvia, interviene la municipale; È allarme criminalità sulla tramvia: Strategia comune per la sicurezza.

Borseggiatrici in azione alla fermata della tramvia, interviene la municipale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Borseggiatori alla fermata della tramvia, arrestati mentre tentano un furto - la Nazione - Borseggiatori alla fermata della tramvia, arrestati mentre tentano un furto I due hanno bloccato l’accesso ad una donna alla fermata di via Alamanni, poi le hanno aperto lo zaino. Scrive lanazione.it