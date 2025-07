Elsa Fornero attacca i maschi in lacrime

Elsa Fornero, nota per le sue lacrime e il suo impegno nel mondo del lavoro, torna al centro del dibattito pubblico con una lettera al Foglio. Questa volta, l’ex ministra si schiera dalla parte di Rachel Reeves, ministra britannica scoppiata in lacrime in Parlamento. Tra solidarietà e riflessioni sui sacrifici richiesti, Fornero apre uno spiraglio sulla difficile scelta tra dovere e emozione, dimostrando che dietro le lacrime si cela sempre una storia di responsabilità e coraggio.

 Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro del governo Monti celebre per le sue lacrime, ieri ha scritto una lettera al Foglio per solidarizzare con la ministra britannica Rachel Reeves, scoppiata a sua volta in pianto alla Camera dei Comune per gli scontri interni legati alla sua riforma del Welfare. «Non importa se lei ha pianto per ciò che non è riuscita a fare mentre, nel mio caso, le lacrime erano per ciò che era stato necessario fare per salvare il paese» sostiene Fornero. Poi l’attacco agli uomini: «Basta con queste derisioni da parte di maschi arroganti, incapaci di versare anche solo due lacrime ma trattati da eroi quando, pur raramente, lo fanno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elsa Fornero attacca i maschi in lacrime

«Il punto non sono le lacrime. Il punto è comprendere quanto sgradevoli, ingiusti e sessisti sono i commenti che si fanno in queste occasioni», ha detto la professoressa Fornero Vai su Facebook

