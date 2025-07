Ancora Ferrari a Silverstone! Leclerc leader delle FP3 davanti a Piastri e Verstappen

Le prove libere a Silverstone si infiammano, con Leclerc in testa davanti a Piastri e Verstappen, confermando la superiorità della Ferrari dopo il venerdì. La Mercedes si distingue nelle basse temperature, mentre gli incidenti di Bortoleto e Bearman chiudono una sessione ricca di tensione e sorprese, lasciando i tifosi ansiosi per le sfide che ci attendono in vista della gara.

La rossa conferma le prestazioni del venerdì. Meglio Mercedes con le basse temperature. La sessione si chiude con gli incidenti di Bortoleto e Bearman.

ferrari - silverstone - leclerc - leader

Ultim’ora Ferrari: cambia tutto per Monaco, succederà già a Silverstone - Ultim’ora Ferrari: cambia tutto per Monaco, ma il colpo di scena arriverà già a Silverstone. La scuderia di Maranello ha preso decisivi provvedimenti dopo le prestazioni di Imola, preparando una strategia che rivoluzionerà il corso del Gran Premio di Monaco.

