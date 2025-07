Chi era Julian McMahon il dottor Troy di Nip Tuck L’ultimo post e il saluto della moglie

Roma, 5 luglio 2025 – Julian McMahon, celebre attore australiano noto per il suo ruolo di Dr. Troy in Nip/Tuck, ci ha lasciati il 2 luglio a Clearwater, Florida, all’età di 56 anni. La notizia è stata annunciata dalla moglie Kelly Paniagua, che ha attestato il coraggio e la forza dell’attore nella sua lunga battaglia contro il cancro, un percorso silenzioso ma segnato da un amore profondo e inossidabile.

Roma, 5 luglio 2025 – Julian McMahon, attore australiano noto al grande pubblico per ruoli indimenticabili in NipTuck, Streghe, I Fantastici 4 e FBI: Most Wanted, è morto il 2 luglio 2025 a Clearwater, in Florida, all'età di 56 anni. A confermare la notizia è stata la moglie Kelly Paniagua in una nota ufficiale. L'attore ha affrontato una lunga battaglia contro il cancro, tenuta lontana dai riflettori. Diagnosi riservata fino alla fine. McMahon aveva scelto di non rendere pubblici i dettagli sulla sua malattia. Né la famiglia né i media hanno mai specificato di quale tipo di tumore si trattasse.

