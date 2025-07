Giugliano a 38 giorni dal voto non c’è ancora la nuova giunta

A quasi un mese dalle urne e a tre settimane dalla proclamazione di Diego D’Alterio come nuovo sindaco di Giugliano, la città di 120mila abitanti alle porte di Napoli aspetta ancora il volto della sua futura giunta. Un’attesa che si prolunga, tra interrogativi e sfide irrisolte, mentre il tempo scorre e le questioni più urgenti restano aperte. La politica locale si interroga: quando arriveranno le nomine tanto attese?

A 38 giorni dalle elezioni e a tre settimane dalla proclamazione di Diego D'Alterio (Pd) a sindaco a Giugliano – città di 120mila abitanti alle porte di Napoli e con tanti problemi da risolvere – non c'è ancora la nuova giunta. Il neosindaco, in passato capogruppo dei Democratici in Consiglio comunale, che è stato eletto al primo turno battendo il candidato del centrodestra Giovanni Pianese, in passato consigliere regionale e più volte sindaco della stessa città di Giugliano, ha imposto dei 'paletti' ben precisi: discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni e nessun consigliere eletto in giunta.

