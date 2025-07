Trump festeggia l’ok alla legge che sposta risorse dai poveri ai super ricchi | La gente è felice I sondaggi dicono il contrario

Trump celebra il via libera alla legge che favorisce i ricchi, ma i sondaggi smentiscono la sua gioia. Circondato dai repubblicani in festa e con i bombardieri in volo sopra Washington, il tycoon si dirige verso un comizio in Iowa, dove tra applausi ribadisce le sue posizioni. La sua campagna, tra entusiasmo e contraddizioni, continua a dominare l’attenzione politica, lasciando il pubblico diviso tra fiducia e scetticismo.

Ha firmato il “ big, beautiful bill ” circondato dai repubblicani in festa, al tradizionale picnic celebrativo del 4 luglio alla Casa Bianca, mentre la flotta dei B-2, quelli usati per bombardare i siti nucleari iraniani, sorvolavano i cieli di Washington. Poi è partito per un comizio in Iowa, dove davanti a una folla altrettanto giubilante ha alluso a un cappellino del MAGA, che dice “Trump ha ragione su tutto”, e ha spiegato: “Sembra un po’ presuntuoso. Ma è vero!”. Donald Trump ha concluso quelle che ha definito “le due migliori settimane che un presidente possa avere” con il successo per lui più grande, il passaggio della legge di bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump festeggia l’ok alla legge che sposta risorse dai poveri ai super ricchi: “La gente è felice”. I sondaggi dicono il contrario

