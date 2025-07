Al via i saldi estivi in anticipo | fai attenzione a queste date

I saldi estivi sono finalmente iniziati, anticipando le date tradizionali e offrendo grandi occasioni di risparmio. Con l’Italia in fermento e dieci italiani su dieci pronti a fare acquisti, si prevede un giro d’affari superiore ai 3,5 miliardi di euro. Ma attenzione: conoscere le date precise è fondamentale per non perdere le offerte più vantaggiose. Scopri subito tutto quello che devi sapere sui saldi estivi in anticipo!

Finalmente il grande giorno è arrivato. Cominciano i saldi estivi. Queste le date in cui ci saranno gli sconti in tutta Italia Sei italiani su dieci hanno già pianificato un acquisto per un giro di affari stimato di 3.5 miliardi di euro che si preannuncia anche ben più alto per la presenza di offerte anticipate. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Al via i saldi estivi in anticipo: fai attenzione a queste date

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - date - anticipo

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Notizia Pazzesca siamo riusciti con due settimane d’anticipo .. A creare per voi i : PRE - SALDI sono sicura che apprezzerete tantissimo Attendo tantissimi ordini #saldiestivi #newin #newlook #outfitoftheday #outfitlove #outfitblog #newarrivals #spedizi Vai su Facebook

Saldi estivi al ‘calor bianco‘. Critiche di Lanza sulla data “In anticipo e non rispettata“; Nella giungla delle offerte. E c’è chi gioca d’anticipo: Stop concorrenza sleale; Sconti in anticipo sui saldi estivi, vetrine allestite con le occasioni.

Saldi in anticipo, è polemica: il calendario completo - La data fissata per l’inizio dei saldi, il 5 luglio, è stata anticipata da molti rivenditori online e fisici, con proteste da parte dei rappresentanti degli esercenti ... Da quifinanza.it

Oggi partono i saldi estivi 2025: sconti più alti rispetto all'anno scorso - Oggi, sabato 5 luglio, è la data scelta per l' inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. Scrive msn.com