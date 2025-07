Paura a Ponsacco incendio nel cuore della notte | a fuoco un appartamento

Una notte di paura a Ponsacco, dove un incendio improvviso ha scosso una tranquilla abitazione di via Bruno Buozzi. Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’evento ha lasciato tutti sotto shock. È un richiamo alla prudenza e all’importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza.

Ponsacco, 5 luglio 2025 – Paura in un appartamento di Ponsacco, dove intorno alla mezzanotte e mezza di oggi, sabato 5 luglio, è divampato un incendio. E’ in via Bruno Buozzi. L’appartamento di civile abitazione di due piani fuori terra si è sviluppato un incendio che al momento dell'arrivo della squadra aveva interessato un ripostiglio. Il personale dei vigili del fuoco ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Nessuna persona ferita. Cause in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a Ponsacco, incendio nel cuore della notte: a fuoco un appartamento

