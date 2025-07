Matteo Ricci nella peggiore imitazione di Cetto La Qualunque | ormai spara a raffica promesse elettorali

Matteo Ricci si lancia in un turbinio di promesse e accuse, cercando di risollevare la propria immagine tra attacchi e smentite. La sua strategia sembra un capovolgimento di fronte, con un nervosismo palpabile e colpi che rischiano di metterlo KO. Intanto, le ultime battute di Calenda lo colpiscono duro: da “no” al termovalorizzatore a sospetti di scorciatoie politiche. È il momento di capire se Ricci saprà reagire o se resterà inchiodato dalle proprie contraddizioni.

" Prima una campagna di fango squadrista contro di me, piena di notizie false amplificate dai loro giornali e megafoni. Poi, visto che non funzionava, ecco riciclato l'endorsement di Roberto Mancini". Matteo Ricci é un fiume in piena, si mostra nervoso e riceve, nelle ultime ore, due pesanti colpi da KO. Prima la stroncatura di Calenda che ha deciso di non appoggiarne la corsa a governatore; "Ricci ha detto NO al termovalorizzatore per non dispiacere a verdi e cinque stelle, ma l'Italia ha bisogno di undici termovalorizzatori ed é passato in pochi anni dal renzismo alla sinistra. Onestamente non é affidabile".