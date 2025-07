Il Seveso esonda a Lentate | evacuate ancora due famiglie che vivono vicino al fiume

La furia delle piogge di sabato mattina ha scatenato l’esondazione del Seveso a Lentate, in Brianza, mettendo a rischio le abitazioni vicine e costringendo all'evacuazione di altre due famiglie. Mentre a Milano la vasca di laminazione ha contenuto i danni, questa volta la natura ha mostrato il suo volto più implacabile. La situazione richiede attenzione immediata e misure di sicurezza rafforzate per evitare tragedie.

Se il Seveso a Milano non ha fatto danni grazie all'attivazione della vasca di laminazione di Bresso, così non si può dire per la Brianza. A causa delle forti piogge di sabato mattina, in fatti, il fiume è esondato a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza, causando allagamenti e disagi. In via Petrarca, strada che costeggia il fiume, l'acqua ha invaso giardini, garage e abitazioni. Due famiglie sono state fatte evacuare per ragioni di sicurezza.