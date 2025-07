È morto Julian McMahon il Cole Turner di Streghe | le cause del decesso

La perdita di Julian McMahon, icona di Hollywood e volto indimenticabile di Cole Turner in "Streghe", ha scosso il mondo dello spettacolo. A soli 56 anni, l’attore australiano si è spento il 2 luglio 2025 a causa di un tumore, malattia mantenuta segreta fino all’ultimo. La notizia, diffusa dalla moglie Kelly, ha lasciato senza parole fan e colleghi, ricordando il suo talento e il suo spirito vivace. La sua scomparsa rappresenta un doloroso addio a un artista unico.

Julian McMahon, celebre attore australiano noto per i ruoli di Cole Turner nella serie cult Streghe ( Charmed ) e di Christian Troy in NipTuck, è morto all'età di 56 anni. L'attore si è spento il 2 luglio 2025 a causa di un tumore, malattia che aveva tenuto riservata fino alla fine. L'annuncio è arrivato due giorni dopo dalla moglie Kelly, attraverso un comunicato affidato al portale Deadline. La notizia ha sconvolto fan, colleghi e addetti ai lavori in tutto il mondo. Julian McMahon: u na morte avvolta dal silenzio e dalla discrezione. Julian McMahon ha combattuto in silenzio, scegliendo di non condividere pubblicamente il percorso della sua malattia.