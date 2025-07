Retroscena Leao | si allena in Sardegna per Allegri con un ex compagno di Max

In un affascinante retroscena, Rafael Leão si sta allenando in Costa Smeralda con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la stagione, condividendo momenti con un ex compagno di Max Allegri. La sua mentalità vincente e la motivazione alta, unite a una sola partita a settimana, creano le condizioni ideali per un’intesa vincente con il nuovo allenatore. Tra passato e presente, il futuro sembra promettere grandi sorprese.

Rafa in questi giorni è stato in Costa Smeralda, in una vacanza con preparazione per la stagione. Mentalità, motivazione e una sola partita a settimana: per questi motivi, tra lui e il nuovo allenatore può funzionare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Retroscena Leao: si allena in Sardegna per Allegri (con un ex compagno di Max)

