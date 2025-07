F1 la Ferrari si conferma pimpante | Charles Leclerc il più veloce nelle FP3 a Silverstone

Ferrari si conferma squadra protagonista sul circuito di Silverstone, con Charles Leclerc che domina le FP3, dimostrando un ritmo impressionante. Dopo un inizio ritardato, la sessione ha regalato emozioni e speranze per il weekend di gara. La passione e l’innovazione della Scuderia sembrano aver già scritto un capitolo importante nella corsa al titolo mondiale 2025. Resta da scoprire se questa performance sarà solo un preludio o il trampolino di lancio verso un risultato storico.

Finita nell’album dei ricordi la terza sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Inizio delle libere ritardato di qualche minuti per consentire agli addetti alla pista di intervenire e pulirla dai marbles lasciati dalle vetture di altre categorie che hanno girato sul tracciato britannico. Ferrari si conferma pimpante. Ci si chiedeva se il venerdì sarebbe stato una “Cattedrale nel deserto” e la risposta è stata negativa, in quanto le Rosse si sono dimostrate molto competitive, pur in condizioni climatiche completamente diverse da ieri. Una FP3 con circa 10°C in meno rispetto al venerdì e, per questo, i tecnici sono dovuti intervenire sugli assetti. 🔗 Leggi su Oasport.it