Wimbledon Sinner-Martinez oggi | match in diretta

Oggi a Wimbledon, il tennis italiano si accende con Jannik Sinner, pronto a sfidare Pedro Martinez nel terzo turno del singolare maschile. Sul prestigioso Campo Centrale, l’azzurro, numero 1 del mondo, punta a consolidare la sua strada verso la gloria in questo torneo iconico. Segui in diretta su Sky e vivi ogni scambio di questa sfida emozionante, perché il tennis non si ferma e tu non puoi perdere neanche un istante di questa partita imperdibile.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi 5 luglio a Wimbledon per il terzo turno del singolare maschile. L'azzurro, numero 1 del mondo, sul Campo Centrale apre il programma affrontando lo spagnolo Pedro Martinez.  Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

