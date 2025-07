Piero De Luca | In Campania soluzioni condivise o primarie

In un panorama politico in evoluzione, Piero De Luca propone soluzioni condivise o primarie di coalizione per scegliere il candidato governatore in Campania. Un percorso che mira a superare le divisioni interne, favorendo un confronto trasparente e partecipato. Con il suo ruolo di deputato e capogruppo in commissione questioni regionali, De Luca invita a riflettere sul futuro della regione, rafforzando la stabilitĂ e la coesione tra le forze politiche.

Tempo di lettura: 3 minuti Soluzioni condivise, senza forzature precostituite. Altrimenti, primarie di coalizione. E' il percorso per l'individuazione del candidato governatore in Campania indicato da Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione questioni regionali, figlio dell'attuale presidente della Regione. "Leggo che alcuni autorevoli dirigenti del Partito aprono al congresso in Campania. Dopo anni di sospensione della piena vita democratica, da loro stessi sollecitata, mi pare comunque un elemento positivo da cogliere immediatamente. Considerato che lo stesso ruolo di Misiani è stato da ultimo trasformato in commissario ad acta, si convochi allora subito in queste ore il congresso e si proceda all'individuazione del nuovo segretario regionale.

