Gpl self service perché in Italia non si può fare e all’estero sì? Una questione non semplice

Il Gpl sta conquistando sempre più italiani, rendendo il carburante una valida alternativa. Tuttavia, la possibilità di fare self service rimane un miraggio nel nostro Paese, mentre all’estero è ormai una realtà consolidata. Perché questa differenza? Scopriamo insieme le ragioni di questa disparità e cosa ci riserva il futuro del rifornimento di Gpl in Italia.

Roma, 4 luglio 2025 – Il Gpl è sempre più diffuso tra gli automobilisti italiani, ma non è ancora possibile effettuare il self service nemmeno al di fuori dell'orario di apertura delle stazioni di servizio. In Italia, infatti, questa procedura non è consentita per quanto riguarda il gas di petrolio liquefatto, mentre è invece disponibile in svariati altri paesi europei (basta uscire dal confine e fare rifornimento in Austria o Germania ): cerchiamo di spiegare il perché facendo qualche passo indietro e tornando direttamente al 2007, anno del decreto ministeriale che aveva come scopo quello di sancire le nuove prescrizioni per il self-service Gpl negli impianti con il personale addetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gpl self service, perché in Italia non si può fare e all’estero sì? Una questione non semplice

