Taylor Mega denunciata dall’ex fidanzato per estorsione e diffamazione

Una vicenda che scuote il mondo dello spettacolo e dei social: Taylor Mega è stata denunciata dall'ex fidanzato per estorsione e diffamazione, legate a un episodio di ricatto intorno a un paio di orecchini dal valore di 53 mila euro. La vicenda, ancora tutta da chiarire, mette in luce le tensioni che possono nascere dietro le quinte di una vita sotto i riflettori. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa intricata storia.

Taylor Mega è stata denunciata per estorsione e diffamazione dall’ex fidanzato. L’oggetto del presunto ricatto sarebbero degli orecchini, dal valore di 53 mila euro. Secondo quanto ricostruito, l’influencer a seguito della rottura con il suo ex compagno, residente a Londra, avrebbe ingaggiato un uomo per cercare di persuadere il trentottenne a non chiederle più indietro . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: taylor - mega - denunciata - fidanzato

Riflessioni di Taylor Mega sulla bellezza e il tempo - Taylor Mega condivide le sue riflessioni sulla bellezza e il tempo, affrontando temi come unghie, trucco ed aspettative sociali.

#TaylorMega indagata per estorsione e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato #SimoneBerlini, ex fidanzato della Mega, l'ha denunciata per estorsione e diffamazione. L'uomo finita la loro relazione avrebbe richiesto indietro a Taylor degli orecchini da 50 Vai su Facebook

Taylor Mega denunciata per estorsione dall'ex: Un altro uomo che non accetta di essere lasciato; Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione, gli orecchini da 53 mila euro sono un caso; “Minacce per non restituire un paio di orecchini di Bulgari da 53mila euro”: Taylor Mega indagata….

Taylor Mega, denunciata dall’ex fidanzato per estorsione e diffamazione - Taylor Mega è stata denunciata per estorsione e diffamazione dall’ex fidanzato. Scrive dailynews24.it

Taylor Mega denunciata per estorsione: la versione dell'influencer sulla vicenda - Secondo quanto riportato dai giornali, la procura di Milano l’ha iscritta nel registro degli indagati per ... Riporta msn.com