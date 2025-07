Addio al simbolo delle Forze Armate | cordoglio di La Russa e Crosetto

Profondo rispetto i valori che ha sempre incarnato. La sua vita e il suo impegno resteranno un faro di esempio per tutti, testimoniando l'importanza di dedizione e sacrificio al servizio della Patria.

Ha servito l'Italia in armi, in Parlamento, e infine come testimone vivente dei valori fondanti della Repubblica. Il generale Mauro Del Vecchio, 79 anni, si è spento lasciando un vuoto profondo tra le fila delle Forze Armate, della politica e delle istituzioni. Uomo di grande rigore, è stato un ufficiale esemplare, capace di guidare le truppe italiane nei teatri più difficili del mondo e, successivamente, di rappresentare con sobrietà e competenza i cittadini in Senato sotto le insegne del Partito Democratico. La sua figura ha raccolto l'unanime rispetto tanto nei ranghi militari quanto tra i banchi parlamentari.

