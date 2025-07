Inferno di fuoco sull’autostrada chiuso un tratto importantissimo | incendio in un deposito È allarme

Un inferno di fuoco invaso l’autostrada, costringendo alla chiusura di un tratto strategico e scatenando un allarme massimo per un incendio in un deposito. Il cielo si è oscurato sotto una nube densa e minacciosa, trasformando il paesaggio in un incubo apocalittico. In pochi secondi, l’aria è diventata irrespirabile, e tutto sembrava sul punto di crollare. Le persone, impaurite, si sono fermate, alcune hanno...

Il cielo sembrava crollare su se stesso, inghiottito da una nube densa che saliva rapida come un vortice. In pochi istanti, l’aria è diventata irrespirabile, i contorni del paesaggio hanno ceduto, risucchiati da una coltre nera che ha azzerato ogni distanza. Sembrava fumo, ma era molto di più: era qualcosa che si faceva largo con violenza, sporcava tutto, bruciava gli occhi e faceva tremare il tempo. Le persone si sono fermate, alcune hanno cercato di fare marcia indietro, altre sono rimaste immobili, colpite più dalla velocità del disastro che dal suo rumore. Le sirene sono arrivate subito, come una risposta che non chiede domande. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inferno di fuoco sull’autostrada, chiuso un tratto importantissimo: incendio in un deposito. È allarme

