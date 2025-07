Ucraina colpisce la base aerea dei caccia russi | colpo definitivo

Un attacco che scuote le tensioni internazionali: l'Ucraina colpisce con decisione la base aerea russa di Borisoglebsk, segnando un colpo deciso in uno dei punti nevralgici della difesa moscovita. Le esplosioni notturne hanno lasciato il segno, evidenziando la crescente capacità di Kiev di colpire obiettivi strategici. La domanda ora è: quale sarà la reazione di Mosca e quali ripercussioni avrà sulla guerra?

Una serie di esplosioni potenti ha squarciato il silenzio notturno nella regione di Voronezh, in Russia, attorno alle due del mattino. Erano i segni evidenti di un attacco ucraino mirato contro la base aerea di Borisoglebsk, uno degli aeroporti militari chiave da cui Mosca fa decollare i suoi caccia Sukhoi Su-34, Su-35S e Su-30SM per colpire l’Ucraina. Secondo Kiev, tra gli obiettivi centrati figurano un deposito di bombe plananti, un aereo da addestramento e probabilmente anche altri velivoli utilizzati contro le città dell’Ucraina occidentale. Il comando militare ucraino ha rivendicato il raid, sottolineando che l’azione rientra nel più ampio sforzo per indebolire la capacità offensiva russa e proteggere le infrastrutture civili dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it