Roma terminata la prima settimana dei Sustainability Social Camp | il comunicato

Roma termina con successo la prima settimana dei Sustainability Social Camp, un'iniziativa che promuove inclusione e sostenibilità tra i giovani in condizione di fragilità. Dal 30 giugno al 4 luglio, al Circolo Sportivo Dabliu all’Eur, i partecipanti hanno vissuto momenti di crescita e condivisione. La Roma, con entusiasmo, annuncia che da lunedì partirà la seconda settimana, continuando a impegnarsi per un futuro più sostenibile e solidale, grazie anche al contributo del Consiglio Regionale del Lazio.

