Cosa non torna nella risposta del governo sull'infiltrazione della Polizia in Potere al Popolo

Le contraddizioni nella risposta del governo sull’infiltrazione della polizia in Potere al Popolo sollevano più di qualche dubbio. Tra dichiarazioni contraddittorie e omissioni sospette, emerge un quadro che richiede chiarezza e trasparenza. Ma quali sono i fatti nascosti dietro questa intricata vicenda? Scopriamo insieme tutte le incredibili incongruenze della versione ufficiale fornita dal sottosegretario Prisco (Fdi). Continua a leggere.

Tutte le incredibili incongruenze della versione data dal governo, attraverso il sottosegretario Prisco (Fdi) sul caso dei poliziotti infiltrati in Potere al popolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

