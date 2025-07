‘Agire contro crisi climatica e biocidio’ | striscioni alla galleria Acton

Mentre il pianeta infiamma sotto gli occhi di tutti, attivisti e cittadini si mobilitano con forza. Gli striscioni alla Galleria Acton, portavoce di un grido d’allarme globale, chiedono azioni immediate contro il biocidio e la crisi climatica. È ora di reagire: il cambiamento è nelle nostre mani, perché il tempo di agire è adesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il mondo brucia, i governi negano: Stop biocidio, act now” è il messaggio che campeggia sugli striscioni affissi oggi alla galleria Acton dagli attivisti della Rete Stop Biocidio e Collettivo ARGO, legati al movimento Fridays For Future, fondato da quella Greta Thunberg che ad oggi è apertamente schierata con la causa palestinese. “ Il mondo brucia e i governi negano; è sotto gli occhi di tutti. 102 morti in spagna in poco meno di una settimana per le alte temperature, 100 roghi dalla settimana scorsa ad ora in terra dei fuochi, temperature record in tutta Europa. La crisi climatica che paventavamo è arrivata con violenza e dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per fermarla, iniziando ad invertire il modello di sviluppo contrastando il negazionismo climatico e chi saccheggia le nostre regioni ed il pianeta in generale”, dichiarano fermamente gli attivisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it