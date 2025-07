Cascia rinasce dopo il sisma | riaprono il Comune e la chiesa di San Francesco

Cascia risplende di nuovo: in un giorno simbolico, il Comune e la Chiesa di San Francesco riaprono le loro porte, segnando un passo decisivo verso la rinascita della comunità. Questi luoghi, cuore pulsante della città e simboli della forza di un territorio che non si arrende, rappresentano la speranza e il rinnovamento. La riapertura del municipio con un intervento di recupero da...

Perugia, 5 luglio 2025 – Due luoghi simbolo di Cascia, profondamente colpiti dal sisma, sono tornati a vivere nello stesso giorno: Palazzo Frenfanelli, sede storica del Comune, e la Chiesa di San Francesco, cuore spirituale e culturale della città. Una giornata carica di significato, che segna un passaggio fondamentale nel percorso di rinascita della comunità e dell’intero territorio. La riapertura del municipio con un intervento di recupero da 1,6 milioni di euro, è avvenuta alla presenza del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, dell’arcivescovo di Spoleto–Norcia Renato Boccardo e della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascia rinasce dopo il sisma: riaprono il Comune e la chiesa di San Francesco

In questa notizia si parla di: cascia - sisma - comune - chiesa

Cascia presenta “Sibillia AI” – La voce dell’arte tra passato e futuro Venerdì 4 luglio 2025 – ore 18:30 Chiesa di San Francesco, Cascia (PG) Un luogo simbolico che torna a parlare al mondo. Dopo anni di chiusura a causa del sisma del 2016, la Chiesa Vai su Facebook

