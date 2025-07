Trovato morto da un collega malore fatale per un 66enne

Un tragico episodio scuote Lucca: un uomo di 66 anni viene trovato morto nel suo luogo di lavoro, colto da un malore fatale. La scoperta, fatta da un collega nella mattinata di sabato, ha subito attivato i soccorsi e le indagini. La comunità si interroga sulle cause di questa perdita improvvisa, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto. Un dramma che ha toccato profondamente tutti, lasciando molti con domande senza risposta.

Lucca, 5 luglio 2025 – Trovato morto da un collega. Il dramma è avvenuto nella mattina di sabato 5 luglio al maglificio Fabrizio Del Carlo in via di Tiglio a Lucca. La vittima è un uomo di 66 anni. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è stato lanciato intorno alle 10:35. I soccorritori si sono subito attivati, sul posto sono arrivati l’automedica di Lucca, la polizia e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In base alle prime informazioni fornite dal 118, l’uomo di 66 anni avrebbe accusato un malore fatale. Non sembra che sia riconducibile al caldo, ma ancora è troppo presto per stabilire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto da un collega, malore fatale per un 66enne

