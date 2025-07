X introduce il fact-checking con l’intelligenza artificiale | a giudicare i contenuti sarà un bot

X, ex Twitter, apre una nuova frontiera nell’informazione con il fact-checking assistito dall’intelligenza artificiale. La piattaforma lancia un innovativo esperimento in fase pilota, coinvolgendo chatbot chiamati AI Note Writers per verificare e arricchire i contenuti più importanti. Questa iniziativa promette di rivoluzionare il modo in cui consumiamo notizie, rendendo il processo più rapido ed efficiente. Come funzionerà questa collaborazione tra umani e bot?

La piattaforma X, ex Twitter, rilancia la sfida sul fronte dell'informazione e testa una nuova fase del fact-checking collaborativo, portando l'intelligenza artificiale all'interno delle Community Notes. Il nuovo esperimento – già in fase pilota – prevede l'ingresso degli AI Note Writers, veri e propri chatbot incaricati di scrivere note di verifica da associare ai post più rilevanti. Come funziona il fact-checking AI su X. Il progetto nasce per affiancare, e non sostituire, i contributori umani già attivi nella redazione delle note di contesto. Gli sviluppatori potranno realizzare bot in grado di generare bozze che, però, verranno pubblicate solo dopo l'approvazione da parte della community.

