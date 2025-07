Calciomercato Milan l’erede di Theo può parlare spagnolo o tedesco | il punto

Il calciomercato del Milan si infiamma con nuovi colpi per le corsie laterali, lasciando alle spalle le incertezze di De Cuyper. Dopo il tramonto di quella pista, i rossoneri sono pronti a puntare su nomi di rilievo, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più la squadra. Ma chi sono i candidati? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e i possibili colpi di scena che potrebbero cambiare il volto del mercato milanista.

Dopo il tramonto della pista De Cuyper, il Milan si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare le corsie laterali: i nomi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’erede di Theo può parlare spagnolo o tedesco: il punto

In questa notizia si parla di: milan - calciomercato - erede - theo

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

?Il #Milan ha individuato in De Cuyper il perfetto erede di Theo Hernandez. La dirigenza ? è pronta a mettere sul tavolo un'offerta economica concreta che oscilla tra i 16/18M€ per assicurarsi le prestazioni di De Cuyper. #calciomercato @la_rossonera - X Vai su X

L’arrivo di Max Allegri potrebbe influenzare il futuro di Mike Maignan al Milan, modificando le prospettive di calciomercato del club Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Gutierrez erede di Theo? Ci sono altri due nomi; Calciomercato Milan, chi sarĂ l'erede di Theo Hernandez; Milan a caccia dell'erede di Theo Hernandez, ma ce l'aveva giĂ : Kerkez al Liverpool per 45 milioni di euro.

Milan, rinforzo per la difesa: l’ex Barcellona come erede di Theo - Il Milan sta continuando a lavorare senza sosta ed in tal senso emerge un nome nuovo per il dopo Theo: arriva a parametro zero? Si legge su calciomercato.it

Milan, intreccio con il Real: Theo sblocca l’affare - Possibile intreccio di calciomercato fra il Milan e il Real Madrid. Secondo calciomercato.it