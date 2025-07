Tragico incidente a Bagnolo Cremasco | motociclista 39enne muore dopo lo schianto contro il guardrail

Un tragico incidente scuote Bagnolo Cremasco: un uomo di 39 anni perde la vita dopo lo schianto contro il guardrail sulla statale 235. Nonostante i tempestivi soccorsi e le cure ospedaliere, il motociclista non ce l'ha fatta. La comunità piange questa perdita e si interroga sulle cause di un incidente così devastante. La dinamica rimane al vaglio delle autorità , mentre si cercano risposte e si riflette sulla sicurezza stradale.

Bagnolo Cremasco (Cremona),  5 luglio 2025 – Un 39enne di Crespiatica, cittadina in provincia di Lodi, è morto sabato mattina in un incidente stradale sulla statale 235, all'altezza di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona. Nonostante i tentativi di rianimazione operati dal personale sanitario, il motociclista è deceduto in ospedale, dove era stato trasferito in condizioni critiche. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. La dinamica. Il 39enne, in sella al suo scooter, arrivava da Crespiatica, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e impattando contro il guardrail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragico incidente a Bagnolo Cremasco: motociclista 39enne muore dopo lo schianto contro il guardrail

