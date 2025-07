Ius Scholae Tajani insiste dopo lo stop di Meloni | In sintonia con il programma Fdi era d’accordo

L’ipotesi di introdurre lo Ius Scholae continua a sollevare discussioni accese nel panorama politico italiano. Nonostante il ritiro temporaneo deciso dalla premier Giorgia Meloni, Forza Italia, con Antonio Tajani in testa, resta ferma sulla volontà di portare avanti questa riforma, considerandola coerente con l’agenda del centrodestra. La questione si snoda tra dibattiti parlamentari e tensioni politiche, evidenziando come la proposta rappresenti un nodo cruciale nel futuro delle politiche migratorie italiane.

Dopo l’irritazione espressa degli alleati di governo della Lega e la pietra tombale posta sul provvedimento dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Forza Italia sembra non demordere. E il leader azzurro Antonio Tajani insiste sulla proposta di riforma della cittadinanza agli stranieri. Lo Ius Scholae “è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra. Vogliamo aprire un dibattito a livello parlamentare” e “non c’entra nulla il governo”, rilancia il vicepremier e ministro degli Esteri. Una risposta a Meloni, che venerdì sera – intervenendo al Forum in Masseria di Bruno Vespa – ha stoppato la mossa di Forza Italia giudicandola inutile e, soprattutto, fuori dal programma di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it